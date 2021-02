Wawer zrezygnował z solenia ulic

Władze Wawra zdecydowały się na znaczne ograniczenie używania soli przy odśnieżaniu ulic należących do dzielnicy. - Używamy jej tylko tam, gdzie jest to niezbędne - zapewnia rzeczniczka dzielnicy. Wcześniej na takich ruch zdecydował się Żoliborz.

- Ze względu na negatywny wpływ soli na środowisko staramy się jej używać tylko tam, gdzie jest to jest niezbędne. Posypywane solą są łuki i wzniesienia. Monitorowane są również inne drogi pod względem bezpieczeństwa - tłumaczy Aleksandra Słowińska, rzeczniczka Wawra. Ulice, gdzie sól jest stosowana można policzyć na palcach. Jak wylicza Słowińska, są to: Stradomska, Wągrowiecka, Jagody, Ślimaka, Halki (przy sośnie), Podkowy, Szulczyka (przy cmentarzu żydowskim) oraz Jeziorowa.

Na Żoliborzu bez soli już od kilku lat

Decyzja dotyczy tylko ulic pozostających w gestii dzielnicy, czyli generalnie tych mniejszych. W przypadków innych terenów, władze Żoliborza mogą tylko apelować. - Mieszkańcy dzielnicy bardzo sobie cenią to, że nie posypujemy solą ulic, że dbamy o zieleń, która przecież w mieście jest bardziej podatna na zagrożenia. Dodatkowo w tym roku wystosowaliśmy apel do zarządców spółdzielni o nieużywanie lub ograniczenie używania soli na zarządzanych przez nich nieruchomościach - dodała Wancel. - Zdecydowanie zachęcamy do tego również inne dzielnice Warszawy - podkreśliła.

"Warszawa stara się ograniczać używanie soli"

W pozostałych częściach miasta sypanie soli na jezdnie to standard. Nieco lepiej jest na warszawskich chodnikach. Jak informował w styczniu urząd miasta, to, czym można posypywać zimą ulice i chodniki wskazał minister środowiska. Każdy zarządca terenu decyduje indywidualnie, jakiego środka z wymienionych w rozporządzeniu używa do likwidowania oblodzeń. Mogą to być m.in. chlorek sodu z solanką (dzięki czemu używa się mniej soli), przy niższych temperaturach mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia oraz kruszywo, które stosuje się na drogach nieutwardzonych bez odwodnienia.