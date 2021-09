Auto wpadło w ścianę budynku w Wawrze

Do zderzenia doszło kwadrans przed godziną 13. na ulicy Korkowej 44. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że z niewyjaśnionych okoliczności kierowca porsche uderzył w ścianę budynku - informuje Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, mężczyzna został przebadany przez pogotowie ratunkowe, ale nie wymagał hospitalizacji. - Był trzeźwy - zaznacza policjant.

Na miejscu funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do kolizji. - Porsche uderzyło w budynek mieszkalny wielorodzinny, niszcząc przy tym bramę wjazdową - precyzuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. Przód auta wpadł w filar pomiędzy wejściem do bloku i lokalu usługowego. Ze zdjęć naszego reportera wynika, że uszkodzeniu uległa co najmniej elewacja budynku.