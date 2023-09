W weekendy Krakowskie Przedmieście będzie deptakiem

Od najbliższego weekendu, 9-10 września, z promenady pieszo-rowerowej na Krakowskim Przedmieściu skorzystać będzie można na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Miodowej. Tak będzie w każdą sobotę i niedzielę, aż do końca października - zapowiada stołeczny ratusz.

Odcinek Traktu Królewskiego, od ulicy Świętokrzyskiej do Miodowej, będzie zmieniał się w strefę pieszo-rowerową w noce z piątku na sobotę. Tradycyjnie, podstawowa organizacja ruchu w to miejsce będzie wracała w poniedziałki, przed świtem. Deptak będzie funkcjonował w każdy weekend – aż do 29 października.