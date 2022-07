W weekend remont Doliny Służewieckiej. Drogowcy wygrodzą dwa pasy

Od piątku, 8 lipca drogowcy będą remontować prawy pas północnej jezdni Doliny Służewieckiej, od alei Wilanowskiej do "Anody". Utrudnienia rozpoczną się wieczorem i zakończą po weekendzie - w poniedziałek, 11 lipca rano.

Prace rozpoczną się w piątek, 8 lipca, o godzinie 22. Drogowcy wygrodzą prawy i środkowy pas Doliny Służewieckiej od alei Wilanowskiej aż do Rodowicza "Anody", pozostawiając jeden do dyspozycji kierowców. Taka organizacja spowoduje, że jadąc Doliną Służewiecką, na skrzyżowaniu z Nowoursynowską, kierowcy pojadą wyłącznie prosto. Ale to nie wszystkie zmiany jakie czekają na kierowców.

Zmiany na skrzyżowaniu z aleją Wilanowską

Za skrzyżowaniem z aleją Wilanowską, dla kierowców jadących w kierunku Puławskiej, pozostanie jeden pas ruchu. Przed skrzyżowaniem na jezdni alei Sikorskiego wygrodzony zostanie skrajny lewy pas. Z pozostałych będzie można kolejno: skręcić w lewo, pojechać prosto lub skręcić w prawo. Na dojeździe do skrzyżowania na jezdniach alei Wilanowskiej z obu kierunków, ograniczona zostanie liczba pasów do skrętu w lewo. Zamiast dwóch na każdej jezdni dostępny będzie tylko jeden, a drugi posłuży do jazdy prosto. Dodatkowo jadący od strony stacji metra Wilanowska, nie skorzystają z prawego skrajnego pasa, który zostanie wygrodzony. Możliwość skrętu w prawo w Dolinę Służewiecką zapewniona zostanie z pasa przylegającego. Będzie z niego można jechać też prosto, tak jak dotychczas.

Utrudnienia na skrzyżowaniu z Nowoursynowską

Poruszający się Doliną Służewiecką przez skrzyżowanie z Nowoursynowską będą mogli przejechać wyłącznie prosto – nie będzie możliwości skrętu w żadnym kierunku. Jadąc ulicą Nowoursynowską od strony SGGW prosto będzie można pojechać tylko z pasa środkowego. Za skrzyżowaniem, kierowcy powinni uważać, gdyż na wysokości przejścia dla pieszych, będą kierowani na sąsiadującą jezdnię. Możliwość jazdy prosto przez skrzyżowanie zostanie natomiast wyeliminowana z lewego pasa Nowoursynowskiej. Prawy pas, tak jak dotychczas, pozostanie do skrętu w prawo. Od drugiej strony – ulicy Wałbrzyskiej – żadna z relacji nie zostanie wyłączona. Ale na wysokości przejścia dla pieszych, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa. Uwaga! Sąsiadującym będą jechali kierowcy "pod prąd". Przejścia dla pieszych przez Dolinę Służewiecką będą zamykane naprzemiennie i udostępniane pieszym w miarę postępu robót.

Objazdy dla kierowców i autobusów

Zalecany objazd będzie prowadził aleją Wilanowską, ulicą Rolną, aleją Harcerzy Rzeczypospolitej do alei KEN. Do ulic Wałbrzyskiej i Nowoursynowskiej dojechać będzie można aleją Wilanowską i ulicą Dominikańską. A do ulicy Puławskiej przez aleję Wilanowską. Autobusy linii 148 w kierunku Lotniska Chopina i 166 w kierunku Kabat pojadą aleją Wilanowską, Dominikańską, Nowoursynowską i dalej swoimi stałymi trasami. Linie 189, 317, 402, N33 i N88 w kierunkach południowym i zachodnim ominą rejon prac, jadąc przez aleję Wilanowską i Dominikańską. Autobusy linii N50 dojadą do metra Wilanowska – aleją Wilanowską. Zostaną uruchomione przystanki tymczasowe: Dolina Służewiecka 51, Nowoursynowska 51, Dominikańska 53, Wałbrzyska-Cmentarz 52. Prace zakończą się w poniedziałek, 11 lipca, o godzinie 4.

Prezydent o słupkach na placu Pięciu Rogów TVN24

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl