Zwężona Anielewicza, wyłączona część Górczewskiej, most Poniatowskiego bez tramwajów

Zwężenie Anielewicza, prace na Górczewskiej

W weekend rozpoczną się roboty asfaltowe. "Od piątku, 13 listopada, od godz. 22 do poniedziałkowego poranka zwężona będzie jezdnia ul. Anielewicza na odcinku od ul. Okopowej do Smoczej" - zapowiedział ratusz. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku – od ul. Okopowej w kierunku Smoczej. Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami: Smocza – Stawki – Okopowa. Tymi ulicami pojadą autobusy linii 111, 180, N41 i N91. Skrzyżowanie z ul. Esperanto będzie czynne.

Zmiana lokalizacji przystanków

Połączenie z udostępnionym fragmentem południowej jezdni Górczewskiej będzie miała także Białowiejska. Dojechać do tej ulicy będzie można jezdnią prowadzącą ruch od strony centrum, a wyjazd będzie możliwy tylko w prawo, czyli w stronę centrum. Ulice Szańcowa, Przanowskiego, Mroczna i Krępowieckiego tak jak do tej pory będą mieć połączenie z fragmentem jezdni Górczewskiej, z którego można wyjechać jedynie przez Krępowieckiego do Jana Olbrachta.

Tramwaje nie pojadą mostem Poniatowskiego

W weekend 14-15 listopada, tramwajarze zapowiedzieli naprawę rozjazdów po zachodniej stronie ronda Waszyngtona. Składy nie będą jeździły mostem Poniatowskiego. Zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 7 i 25. Tramwaje linii 9 i 22 dojadą tylko do pętli na pl. Starynkiewicza, a linii 24 – do pętli Banacha. Na tory wyjadą wagony uzupełniających linii tramwajowych 74 i 75, które pojadą mostem Śląsko-Dąbrowskim:

Prace wodociągowe w Ursusie i na Pradze

Od poniedziałku jednokierunkowa Szwedzka

Oprócz tego, budowane jest ponaddwukilometrowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe wzdłuż ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie. Powstanie też m.in. nowa jezdnia wraz z chodnikami i drogami rowerowymi. We wtorek 17 listopada, ok. godz. 11 rozpocznie się przebudowa wlotu Kłopotowskiego. W ramach tych robót jezdnia na odcinku od Panieńskiej do Wybrzeża Szczecińskiego zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.