Budowa metra, remonty jezdni. Utrudnienia w czterech dzielnicach

"W kierunku Białołęki będą dwa pasy. Skrajny pas przeznaczony będzie do skrętu w prawo w kierunku ul. Młodzieńczej oraz dla pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, jadących w kierunku Białołęki. Sygnalizacja świetlna zostanie uruchomiona w piątek, 21 sierpnia, ok. godz. 6" - czytamy w komunikacie na temat utrudnień.

Ostatni etap robót na Żoliborzu i objazdy

W ostatnim etapie robót, od piątku (21 sierpnia), od godziny 22 do poniedziałku (24 sierpnia), do godziny 4 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia na odcinku od ulicy Mickiewicza do Gwiaździstej.

"Jadący ul. Potocką od strony ul. Słowackiego będą musieli skręcić w prawo lub w lewo w ul. Mickiewicza. Nie będzie można także skręcić z ul. Mickiewicza w ul. Potocką w kierunku Gwiaździstej. Połączenie z ul. Potocką straci ul. Drohicka. Wyłączona z ruchu będzie również wschodnia jezdnia ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Potocką. Kierowcy, chcący dojechać do ul. Drohickiej, będą mieli możliwość skrętu w ul. Mścisławską. Wyjazd z tych ulic będzie możliwy ulicami Bytomską do Bohomolca" - zapowiedzieli drogowcy.

Zaczyna się przebudowa Domaniewskiej

Jak wskazano w komunikacie, prace w pierwszych etapach obejmują głównie chodniki. "W weekend wykonawca robót planuje wymienić m.in. sieć teletechniczną i instalację ciepłowniczą. Wiąże się to z ingerencją w nawierzchnię jezdni. Z tego powodu od piątku (21 sierpnia), od godz. 22 do niedzieli (23 sierpnia), do godz. 20 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od skrzyżowania z Samochodową do Bryły. Połączenie z Domaniewską straci Samochodowa" - zapowiedziano.