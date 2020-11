Weekendowe utrudnienia w kilku dzielnicach

Zmiany przy Rondzie Czterdziestolatka

Drogowcy od piątku 6 listopada, od godziny 22 rozpoczną wymianę nawierzchni na wschodniej jezdni alei Jana Pawła II na odcinku Alej Jerozolimskich do ul. Złotej oraz zachodniej jezdni Chałubińskiego od Alej do Nowogrodzkiej. Prace potrwają do poniedziałku 9 listopada do godziny 4.