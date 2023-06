W weekend prace drogowe w alei "Solidarności", na ulicy Powązkowskiej i Żelaznej

Prace rozpoczną się już w piątek i potrwają do poniedziałkowego poranka. Drogowcy dokończą naprawę prawego pasa alei "Solidarności", frezowanie przejdzie fragment ulicy Powązkowskiej, a na Żelaznej pojawią się wodociągowcy. Dłuższe prace zaplanowano na Człuchowskiej. Rozpoczną się 19 czerwca, a skończą w połowie września.

Na początku maja miejscy drogowcy zaczęli remontować prawe pasy ulicy Radzymińskiej na granicy Targówka i Pragi-Północ. Teraz dokończą te prace. Od piątku, 16 czerwca, od godziny 22, do poniedziałku, 19 czerwca, do godziny 4 wymienią nawierzchnię fragmentu jezdni alei "Solidarności" przy skrzyżowaniu z ulicą Heleny Rzeszotarskiej. Zajmą w tym miejscu dwa pasy ruchu. Kierowcom jadącym do centrum pozostanie tylko jeden. Dodatkowo, nie będzie można wyjechać z Rzeszotarskiej w aleję "Solidarności". W czasie prac zawieszone będzie funkcjonowanie przystanku autobusowego Rzeszotarskiej 01.