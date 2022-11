Aleja "Solidarności", aleja Jana Pawła II i Towarowa. Weekend dużych utrudnień na Woli

Mieszkańcy Woli muszą się liczyć w ten weekend z dużymi utrudnieniami. Zmiany i ograniczenia napotkają na trzech ważnych ulicach. Dotkną one także pasażerów komunikacji.

Frezowanie alei Solidarności

Także w piątek, około godziny 22, a więc już po zakończeniu biegu drogowcy zamkną prawy i środkowy pas jezdni alei "Solidarności" w stronę placu Bankowego od Żelaznej do alei Jana Pawła II. Ruch w kierunku placu Bankowego będzie odbywał się jednym pasem. Na obszarze prac obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Zamknięte zostaną także wjazdy i wyjazdy z posesji. W związku z tym na Dobrzańskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy - dojazd do tej ulicy możliwy będzie od Ogrodowej. Na ulicy Żelaznej, bezpośrednio na skrzyżowaniu z aleją "Solidarności", wygrodzony zostanie fragment jezdni, ale utrzymane będą wszystkie relacje do skrętu. Roboty obejmą także niewielki fragment skrzyżowania z aleją Jana Pawła II.