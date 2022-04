Obywatelskie zatrzymanie w Wawrze. Kierująca miała zawadzać o krawężniki i słupki, aż w aucie pękły opony

czytaj dalej

Słynne Szpiegowo jest już w rękach miasta, ale to niejedyna nieruchomość w stolicy, z której bezumownie przez lata korzystali Rosjanie. Strona polska naliczyła już ponad 24 miliony złotych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie, ale do dziś nie dostała ani złotówki. Władze Warszawy zapewniają, że wspólnie z resortem spraw zagranicznych dążą do odzyskania tych terenów.