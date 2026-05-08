W sobotę parada motocyklistów, w niedzielę przemarsz. Będą utrudnienia

W sobotę przez Warszawę przejadą w paradzie motocykliści, a w niedzielę na Trakcie Królewskim zaplanowano przemarsz. Będą utrudnienia w ruchu - poinformował stołeczny ratusz.

W sobotę o godzinie 10 motocykliści spotkają się na ul. Puławskiej w Piasecznie, a później przejadą do Warszawy. Parada odbędzie się w kilku etapach.

Najpierw motocykliści przejadą Puławską, trasą S2 i Przyczółkową do Ogrodów w Wilanowie. Później: Przyczółkową, trasą S2 i Wałem Miedzeszyńskim przed stadion Narodowy. Dalej pojadą Mostem Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, przez Plac Konstytucji, Waryńskiego, Trasą Łazienkowską, Aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Aleją Jana Pawła II i Świętokrzyską przed Pałac Kultury i Nauki. Ostatni etap pokonają ulicami: Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Wioślarską, Ludną, Solec, Czerwonego Krzyża i Kruczkowskiego.

Wydarzenie zostało zaplanowane do godziny 16. W trakcie przejazdu kolumny motocykli policja będzie wstrzymywała ruch.

W niedzielę przemarsz

Z kolei na niedzielę, został zgłoszony przemarsz. Uczestnicy spotkają się o godzinie 13 się na Skwerze Twardowskiego przy skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej. Stamtąd przejdą Traktem Królewskim do Ronda de Gaulle’a. Organizatorzy zaplanowali wydarzenie do godziny 15.

"W czasie przemarszu autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503 mogą pojechać objazdami" - zaznaczył ratusz.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

