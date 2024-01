Układają ostatnie elementy torów tramwajowych na Kasprzaka. Najpierw pojadą tędy kierowcy

Od poniedziałku 5 lutego kierowcy pojadą nowymi jezdniami ulic Kasprzaka i Redutowej. To już końcowy etap przygotowań do uruchomienia nowej linii tramwajowej na Woli - zapowiedział oficjalnie w środę stołeczny ratusz. Wiadomo już, na jakich odcinkach zakończą się utrudnienia, a gdzie jeszcze potrwają.

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia trasy tramwajowej na Kasprzaka. Powstało tu zielone torowisko – to aż 2,5 kilometra "dywanu" z rozchodnika. Gotowe są praktycznie wszystkie elementy nowego połączenia – do ułożenia zostały ostatnie metry torów u zbiegu ul. Wolskiej i Goleszowskiej. Pierwsze tramwaje pojadą tędy prawdopodobnie w lutym, ale już teraz stan robót jest na tyle zaawansowany, że można otworzyć wybudowane jezdnie.

W weekend malowanie i znaki

Na weekend 3-4 lutego firma Strabag, czyli wykonawca linii tramwajowej na ulicy Kasprzaka, zaplanowała malowanie linii i ustawianie nowych znaków. W poniedziałek 5 lutego od godz. 9 kierowcy będą mogli pojechać już po ostatecznym układzie pasów.

W ten sposób wprowadzona zostanie już stała organizacja ruchu. Oznacza to, że na odcinku od ulicy Redutowej do Skierniewickiej skończą się utrudnienia dla kierowców. Na węźle łączącym ulice: Wolską, Kasprzaka i Redutową dostępne będą już wszystkie pasy ruchu. Otwarta zostanie także nowa północna jezdnia ulicy Kasprzaka – wzdłuż wybudowanego torowiska. Jadący ulicą Kasprzaka w kierunku Bemowa nie będą musieli już skręcać na skrzyżowaniu z ulicą Ordona – pojadą dalej prosto dwoma pasami nowej drogi, a na skrzyżowaniu z Wolską będą mieli trzy pasy do skrętu w lewo.

Ulicą Kasprzaka pojadą też autobusy linii 105, na trasie w kierunku pętli Os. Górczewska oraz 167 do Starego Bemowa/Fortu Bemowo.

Także w poniedziałek, 5 lutego, o godzinie 9 otwarta zostanie wschodnia jezdnia ulicy Redutowej – prowadząca w stronę ulicy Jana Olbrachta. To koniec utrudnień także w tym miejscu. Czynne będą już obie jezdnie Redutowej.

Tramwaj na Kasprzaka - otwierane jezdnie UM Warszawa

Gdzie jeszcze potrwają prace?

Tramwajarze kończą jeszcze roboty na skrzyżowaniu ulicy Wolskiej z Elekcyjną i Ordona. Dla kierowców oznacza to, że na Ordona będą nadal mieli jeden pas, z którego pojadą w każdym kierunku. Ulicą Wolską w stronę Redutowej samochody jadą dwoma pasami, a z trzeciego skręcają w Elekcyjną. Nie można pojechać w lewo w Ordona. Od strony alei Prymasa Tysiąclecia dojazd na Odolany jest możliwy ulicą Kasprzaka do Ordona. Za skrzyżowaniem na Wolskiej nadal będą dwa pasy, a na wysokości nowej jezdni Kasprzaka dojdzie do nich trzeci.

Zamknięty będzie także jeden pas jezdni ulicy Wolskiej w kierunku Bemowa, pomiędzy Redutową a Sowińskiego. Dwa pasy pozostaną przejezdne. Do otwarcia pozostają nowo zbudowane tory tramwajowe wzdłuż Kasprzaka i Wolskiej. Termin otwarcia ruchu tramwajowego będzie zależał od pogody, ale powinno nastąpić to nie później niż 25 marca. Jest to termin zakończenia budowy wynikający z umowy.

Rowerzyści nie skorzystają jeszcze z nowych dróg wybudowanych po północnej stronie ulic Wolskiej i Kasprzaka – trzeba tu dokończyć prace przy przejazdach na skrzyżowaniach z ulicami Redutową i Wolską. Do momentu uruchomienia linii tramwajowej piesi będą korzystali z naziemnego przejścia przez ulicę Wolską przy ulicy Redutowej.

Z Woli do centrum w kilka minut

Nowa trasa tramwajowa ma 3,5 kilometra długości i cztery przystanki. Pasażerowie dojadą nią z Woli do centrum w kilka minut. Na otwarcie tramwaju na Kasprzaka czekają mieszkańcy szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach i okolic ulicy Jana Kazimierza. Ale skorzystają nie tylko mieszkańcy Woli – tramwaj dowiezie pasażerów m.in. do przystanku kolejowego Warszawa Wola i krótszą trasą dotrze także na Bemowo.

Tramwaj na Kasprzaka - wizualizacje UM Warszawa

Inwestycja to nie tylko tory i ulice, też ale 94 nowe drzewa. Będą także krzewy, trawy ozdobne i byliny przy peronach tramwajowych i skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej. Drzewa uzupełnią szpalery wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka. Staną także w innych miejscach, gdzie toczą się prace. Tory na Kasprzaka zostały obsadzone rozchodnikiem. Na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

Tramwaj na Kasprzaka - wizualizacje UM Warszawa

Autor:katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl