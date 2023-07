Drogowcy rozpoczną prace na Podczaszyńskiego. Duże zmiany w ruchu

Prace na tej ulicy mają potrwać do końca sierpnia.

Zmiany w ruchu

W piątek, 21 lipca, od ok. godz. 6, ulica Podczaszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu na odcinkach od ul. Żeromskiego do Kasprowicza oraz od Kasprowicza do Marymonckiej. Obowiązują tu już – ustawione z kilkudniowym wyprzedzeniem – znaki zakazu zatrzymywania się.