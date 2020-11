ZDM: w październiku ruch na ulicach stopniowo się zmniejszał

Most Łazienkowski i aleja Krakowska

I wskazują na konkretne miejsca i liczby. "Przez most Łazienkowski w tygodniu, pod koniec którego ogłoszono strefę czerwoną w stolicy (12-18 X, 42. tydzień roku), średnio w dzień roboczy przejeżdżało 114 058 aut w obu kierunkach. W kolejnym tygodniu października (19-25 X, 43. tydzień) było to już 107 043 auta, a w następnym, czyli ostatnim tygodniu ubiegłego miesiąca (26 X – 1 XI, 44. tydzień) – już tylko 105 837" - czytamy w komunikacie drogowców. To oznacza spadek o około dziewięć tysięcy.

"Wciąż daleko do wiosennego lockdownu"

"Ale Warszawie wciąż daleko do wiosennego lockdownu, gdy obostrzeniami się przejęliśmy, choć zachorowań i osób na kwarantannie było znacznie mniej. W kwietniu przez most Łazienkowski średnio dziennie przejeżdżało około 89 tys. samochodów, za to Aleją Krakowską ok. 28,5 tys. aut w obu kierunkach" - przypominają drogowcy.