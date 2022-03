W południe demonstracja "Tak dla Ukrainy w Unii"

"W obliczu zbrodniczej inwazji Rosji oraz budzącej podziw heroicznej obrony Ukrainy, organizacje społeczne organizują demonstrację solidarności z ukraińskim społeczeństwem oraz poparcia dla dołączenia Ukrainy do UE" - zapowiadają organizatorzy. Rozpocznie się w południe na placu Defilad.

"Musimy zaostrzyć sankcje wobec Rosji"

- My, społeczeństwa wolnej Europy i wolnego świata, zobowiązujemy naszych przywódców, by wreszcie nie patrzeć na pieniądze i na gaz, ale na ciała zamordowanych dzieci, na rakiety spadające na sierocińce i szkoły. Musimy jeszcze zaostrzyć sankcje wobec Rosji oraz jednoznacznie poprzeć jak najszybsze przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej - mówi cytowany w komunikacie zapowiadającym wydarzenie Jakub Kocjan, kampanier Akcji Demokracji, współprowadzący (wspólnie z Kingą Łozińską z Komitetu Obrony Demokracji) niedzielną demonstrację.