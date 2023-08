Plany drogowców na długi weekend. Prace w trzech dzielnicach. Sprawdź, co się zmieni

Frezowanie ronda "Radosława"

Rozbiórka kładek

To już ostatnie chwile starych kładek nad ulicą Jana III Sobieskiego. Zastąpią je wygodniejsze zebry. Rozbiórka pierwszej ze stalowych konstrukcji – przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii – została zaplanowana od piątku, 11 sierpnia, od godziny 23:30 do soboty, 12 sierpnia, do godziny 23:30. Ulica Jana III Sobieskiego zostanie zamknięta od Nałęczowskiej do alei Wilanowskiej. Kolejną dobę wykonawca robót poświęci na demontaż kładki przy ulicy Truskawieckiej. Od soboty, 12 sierpnia, od 23:30 do niedzieli, 13 sierpnia, do 23:30, ulica Jana III Sobieskiego zostanie zamknięta na odcinku od Nałęczowskiej do św. Bonifacego. W weekend na trasy objazdowe zostaną skierowane linie autobusowe: 116, 164, 263, 519, 522 oraz N31 i N81. W obu etapach w bezpośrednim sąsiedztwie kładki zamknięte będą też chodniki i drogi dla rowerów