W 2020 roku wytyczą pięć nowych buspasów

Na Bitwy Warszawskiej 1920 roku buspas zostanie wytyczony w obu kierunkach: od ronda Zesłańców Syberyjskich do Grójeckiej (to dwa kilometrowe odcinki). Radzymińską autobusy pojadą swoim pasem na odcinku Trocka - Łodygowa (1,7 kilometra) w kierunku Marek. W przeciwną stronę buspas już jest.

Sikorskiego do analizy

- Dobrze, że miasto wreszcie zabrało się do wytyczania buspasów, bo przez ostatnie dwa - trzy lata ten proces był niemal zupełnie zamrożony - komentuje Jan Mencwel, szef stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Ma jednak zastrzeżenia do tempa i skali wprowadzania zmian.

- Większość podroży komunikacją w Warszawie odbywa się właśnie autobusami. Mamy idealne warunki do tego, żeby były filarem transportu miejskiego, bo stolica ma dużo szerokich, wielopasmowych ulic nadających się idealnie do tworzenia buspasów. Dopiero podwojenie ich długości sprawi, że będzie to sieć z prawdziwego zdarzenia - twierdzi. Argumentuje też, że to rozwiązanie tanie w porównaniu z budową torowisk tramwajowych, a tym bardziej metra. - Brakuje na tej liście kilku miejsc, choćby Ostrobramskiej, Marynarskiej czy Pułkowej - wylicza.