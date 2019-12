"Korki większe niż zwykle". Ostatni weekend przed świętami

Trasa Łazienkowska, Dolina Służewiecka, Wisłostrada, trasa S8 - wszystkie ważniejsze ulice Warszawy były zakorkowane już przed godziną 16. - Korkują się też mniejsze uliczki i dojazdy do nich - podaje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który przemieszcza się po stołecznych drogach.

"Jest bardzo dużo aut"

Jak informuje nasz reporter, po mieście jeździ się bardzo wolno. - Jest bardzo dużo aut i z pewnością spowodowane jest to zbliżającymi się świętami. Jazdy nie ułatwia też fakt, że zamknięty jest wjazd na most Poniatowskiego. To powoduje ze Wisłostrada już teraz stoi w obu kierunkach - mówił nam przed godziną 16.