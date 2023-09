Zamkną skrzyżowanie na Woli, autobusy na objazdach

Na mieszkańców Woli czekają utrudnienia związane z budową tramwaju do Wilanowa. Zostanie zamknięte ważne skrzyżowanie. Autobusy linii 184 pojadą objazdem - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Od niedzieli kierowcy nie przetną Wolskiej, jadąc prosto Ordona lub Elekcyjną. Jadący Wolską w stronę Bemowa będą mieli do dyspozycji dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w prawo w ulicę Elekcyjną. Skrajny lewy pas zostanie wygrodzony.