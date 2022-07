Trzy dni utrudnień na Wisłostradzie. Wodociągowcy wygrodzą jeden pas

czytaj dalej

Teren dawnego klubu sportowego Orzeł przy Podskarbińskiej chcą otworzyć na weekendowe potańcówki, kino plenerowe i sportowe wydarzenia. Aktywiści z inicjatywy Nowe Dynasy proponują, by tymczasowo służył on mieszkańcom, wzorem Otwartej Ząbkowskiej. Urzędnicy pomysł już znają, ale nie zamierzają wcielać go w życie.