Opuszczone auto na moście Łazienkowskim. Kierowca odszedł, pozostali utknęli w korku

Samochód stoi na lewym pasie jezdni, kilkaset metrów przed Wisłostradą. - Jak do tego doszło, że on się tam zatrzymał, stoi tam i nie odjeżdża? Nie wiem, ponieważ nie ma się kogo o to zapytać - relacjonuje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl. - Kierowca opuścił auto. Postawił na jezdni trójkąt ostrzegawczy - dodaje.