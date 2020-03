Budowa wentylatorni i usuwanie awarii. Utrudnienia w kilku dzielnicach stolicy

Obecnie ruch w tym miejscu odbywa się jezdnią południową, a w weekend budowniczowie metra przełożą go na jezdnię północną. Ratusz zwrócił jednak uwagę, że operacja ta została podzielona na dwa etapy. Najpierw, w piątek, około godziny 22.00 na północną jezdnię zostanie skierowany ruch samochodów w kierunku Bemowa. Zostaną też od razu zlikwidowane dwa przejazdy rowerowe – po wschodniej stronie skrzyżowania z Konarskiego oraz pomiędzy placem budowy a wiaduktem nad torami kolejowymi. Ruch rowerów będzie odbywał się ciągiem pieszo-rowerowym po północnej stronie Górczewskiej.

Zmiany na skrzyżowaniu z Górczewskiej z Płocką

Gałecka poinformowała również, że stołeczni drogowcy kończą prace na skrzyżowaniu Płockiej i Górczewskiej. W piątek około godz. 4.00 skrzyżowanie ma zostać przywrócone dla ruchu, a prace przeniesione na południową jezdnię Górczewskiej. Jednocześnie jezdnia, którą normalnie odbywa się ruch w stronę centrum, zostanie zamknięta na odcinku od Płockiej do Młynarskiej. Natomiast na jezdni północnej zostanie wytyczony ruch dwukierunkowy, przy czym - jak zastrzegła rzeczniczka - z Płockiej w Górczewską w stronę centrum będą mogły skręcić wyłącznie miejskie autobusy, pojazdy MTON, taxi i służb miejskich. Ruch w przeciwnym kierunku ma się odbywać bez ograniczeń. "Objazd w kierunku centrum dla kierowców indywidualnych będzie prowadził Płocką do Żytniej lub Młynarskiej albo Płocką do Wolskiej" - czytamy w komunikacie.