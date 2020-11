Kręcą film, remontują tory i ulice. Weekend z utrudnieniami

Jak poinformował ratusz, w piątek i sobotę na Stalowej będą realizowane zdjęcia filmowe. W piątek w godz. 13-21.45 oraz od soboty od godz. 15 do niedzieli do godz. 3 możliwe będą utrudnienia w ruchu na odcinku od Szwedzkiej do Czynszowej. Pas w kierunku Inżynierskiej będzie całkowicie wyłączony z ruchu, natomiast na pasie w kierunku Szwedzkiej możliwe będą krótkotrwałe wstrzymania ruchu.