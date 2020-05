Uszkodził cztery auta, jechał pasem zieleni. Policjanci skierowali go na badania

Do kolizji doszło po godzinie 16 na jezdni w kierunku Powsina. - Jak wynika z relacji świadków, kierowca mini jechał z dużą prędkością. Uderzył w nissana, toyotę oraz dwie ciężarówki - opisuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Ale - jak dodaje - to go nie zatrzymało. - Według świadków jechał dalej pasem zieleni, zatrzymał się dopiero pod budowanym wiaduktem obwodnicy. Prawdopodobnie samochód nie mógł już dalej jechać, ponieważ miał mocno uszkodzone przednie zawieszenie - zwracał uwagę nasz reporter.