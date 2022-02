Wjechał w 18-latka stojącego na przystanku. Postępowanie w sprawie, zarzutów brak

Dwa miesiące później pytamy go, jak czuje się jego syn. - Igor miał połamaną miednicę, więc szpital nie podjął leczenia szpitalnego, tylko zachowawcze. W połowie grudnia byliśmy na kontroli i jeszcze nie było zrostów, więc musi leżeć. Za jakiś czas rozpocznie rehabilitację z pionizowaniem. Póki co ma tylko taką przyłóżkową - przyjeżdża rehabilitant do domu i syn jest poddawany ćwiczeniom - opowiada pan Dariusz. Dodaje, że chłopak jest w klasie maturalnej, więc listopadowy wypadek utrudnił mu życie nie tylko zdrowotnie.

Prokuratura czeka na opinię biegłego

Wspominany artykuł odnosi się do wypadku komunikacyjnego: "Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Według artykułu 157 par. 1 chodzi o średni lub lekki uszczerbku na zdrowiu.

Po wypadku odkręcił tablice rejestracyjne

Z relacji świadków wynikało też, że chłopak po wypadku był w szoku. Pod wpływem adrenaliny chciał biec przed siebie, ale powstrzymali go świadkowie. A co w tym czasie robił kierowca? - Świadkowie twierdzą, że wyszedł z auta, obszedł je i gdzieś zadzwonił. Potem odkręcił tablicę rejestracyjną. Prawdopodobnie taką instrukcję dostał od kogoś przez telefon. Druga tablica ponoć odpadła sama - relacjonował pan Dariusz.

Zwrócił też uwagę, że do tego wypadku doszło w centralnym miejscu Ursynowa, na obleganym przystanku. Obok znajduje się wyjście z metra i pasażerowie przesiadają się do różnych autobusów. - To było kilka minut po godzinie 14, kiedy dzieci wracały do szkoły. Tam naprawdę mogło dojść do tragedii. To mógł być każdy - mówił ojciec.