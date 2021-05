Drogowcy przekładają zaplanowane na weekend prace w rejonie tunelu POW

Zarówno na sobotę, jak i na niedzielę synoptycy zapowiadają w Warszawie zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna prognozowana temperatura to około 15 - 16 stopni. Zapytaliśmy rzeczniczkę drogowców, czy takie warunki rzeczywiście uniemożliwiają prowadzenie prac drogowych. - Taką informację otrzymaliśmy od wykonawcy, że ze względu na warunki atmosferyczne, prace muszą zostać przełożone na następny tydzień - odpowiedziała krótko Tarnowska.

Budowa tunelu POW

Budowany tunel na Ursynowie jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Termin ukończenia Południowej Obwodnicy Warszawy był już kilkukrotnie przesuwany. Pierwotnie cała, składająca się z trzech etapów inwestycja, miała być oddana w sierpniu. Dopiero w grudniu, tuż przed świętami, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej. W przypadku tunelu pod Ursynowem, zgodnie z aneksem do umowy, wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Powodem była między innymi długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z deklaracjami inwestora kierowcy mieli pojechać tunelem w drugim kwartale 2021 roku. Pod koniec marca GDDKiA wskazała czerwiec jako możliwy termin zakończenia budowy tunelu.