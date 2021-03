Drogowcy podali listę ulic i chodników do remontu w 2021 roku

Rada Warszawy przyznała Zarządowi Dróg Miejskich ponad 17 milionów złotych na remonty dróg. Drogowcy podali, które ulice i chodniki planują naprawić w 2021 roku.

Stołeczny ZDM przygotował już pierwszy plan remontów w 2021 roku. Zastrzegł jednak, że może on się jeszcze rozszerzyć.

Weekendowe frezowania i remonty chodników

Planowane prace to przede wszystkim szybkie, weekendowe frezowania. "Do 2019 roku takie remonty wykonywaliśmy bardzo często, w zeszłym roku ich skalę zmniejszyła pandemia koronawirusa. Kwarantanna, na którą trafiali pracownicy firm wykonujących naprawy nawierzchni, potrafiła zmieniać termin prac lub je wydłużać, swoje zrobił też trudny budżet" - wyjaśnia ZDM. I mimo, że podobnych przeszkód spodziewa się i w tym roku, to nadal planuje przeprowadzać takie remonty.

Frezowanie mają przejść: Bora-Komorowskiego, Odyńca, Krzywickiego, Saskiej, Sławka i Meissnera. "W kilku przypadkach odnowie nawierzchni towarzyszyć będzie wymiana chodnika. Przyznane środki dały nam zielone światło do rozpoczęcia prac, bowiem poza Odyńca (w tym przypadku ogłosimy przetarg na wykonawcę) przeprowadzi je Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. To oznacza, że roboty ruszą jeszcze wiosną" - zapowiadają drogowcy.

Remonty mają przejść również ulice stanowiące część ważnych połączeń między węzłami drogowymi czy dzielnicami jak na przykład Słomińskiego czy Połczyńska. "Wymienimy również nawierzchnię na rondach Żaba i Lubomirskiego. Znikną powstałe koleiny i ubytki, w przypadku ronda Żaba także na wlotach dobiegających ulic" - zaznacza ZDM.

Te ulice przejdą remonty w 2021 roku

Poniżej szczegółowa lista ulic, na których drogowcy planują remonty.

Frezowania: 1) rondo Żaba wraz z wlotami dobiegających ulic, 2) północna jezdnia Słomińskiego na odcinku od Dworca Gdańskiego do ronda Zgrupowania AK "Radosław", 3) krzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, 4) ciąg ulic Saskiej i Egipskiej na odcinku od alei Stanów Zjednoczonych do Ateńskiej, 5) Bora-Komorowskiego na odcinku od Fieldorfa "Nila" do skrzyżowania z ulicami Meissnera i Abrahama, 6) Meissnera na odcinku od Fieldorfa "Nila" do Bora-Komorowskiego, 7) rondo Lubomirskiego, 8) północna jezdnia Połczyńskiej na odcinku od Szeligowskiej do Powstańców Śląskich, 9) Krzywickiego na odcinku od Nowowiejskiej do Koszykowej, 10) Sławka na odcinku od Dzieci Warszawy do Pużaka, 11) Odyńca na odcinku od alei Niepodległości do Puławskiej.

W tych miejscach ZDM planuje frezowanie Google Maps

Remont chodników: - Idzikowskiego na odcinku od Puławskiej do Sobieskiego, - Saska na odcinku od alei Waszyngtona do Zwycięzców (wschodnia strona), - Saska na odcinku od alei Stanów Zjednoczonych do Ateńskiej (południowa strona), - Bora-Komorowskiego po południowej stronie na odcinku od Fieldorfa "Nila" do skrzyżowania z Meissnera i Abrahama, - Odyńca na odcinku od alei Niepodległości do Puławskiej, - Krzywickiego na odcinku od Nowowiejskiej do Koszykowej, - Sławka na odcinku od Dzieci Warszawy do Pużaka.

Tu maja być remontowane chodniki ZDM / Google Maps / tvn24.pl

Radni zagwarantowali też niemal 15 milionów złotych na budowę naziemnych przejść przy rondzie Dmowskiego:

W pobliżu ronda Dmowskiego mają powstać cztery przejścia naziemne Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl