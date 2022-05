Dziś Światowida kończy się na krzakach. Zostanie przedłużona do Modlińskiej

Dziewięć pasów Modlińskiej, pasy po jednej stronie

Ulica Światowida zostanie przedłużona do Modlińskiej (dziś kończy krzakami za pętlą tramwajową). Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech, gdzie dwa będą przeznaczone do skrętu w prawo (w stronę ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w stronę granicy miasta). Jezdnia w przeciwnym kierunku będzie dwupasmowa. Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami. Natomiast od północy jednym pasem. Oznacza to, że Modlińska w tym miejscu będzie miała aż dziewięć pasów ruchu.