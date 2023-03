Ważna ulica wciąż zamknięta. "To optymalna organizacja ruchu"

ZDM: otwarcie zakorkowałoby ulicę

Jak zaznaczył, "na dziś taka organizacja ruchu jest optymalna". - Na Targówku nie ma w tym momencie korków, bo żaden ruch tranzytowy nie wjeżdża w ulicę św. Wincentego, a kieruje się na inne ulice, m.in. trasę S8. Główną zmianą, którą spowodowałoby otwarcie w tym momencie tej ulicy dla wszystkich, byłoby wpuszczenie tam ruchu tranzytowego spoza granic dzielnicy, co by ją fundamentalnie zakorkowało. Pierwszymi, którzy by na tym ucierpieli, byliby mieszkańcy Targówka – nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie autobusów - ocenił rzecznik.