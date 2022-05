Sokratesa: ulica już przejezdna, otoczenie wciąż rozgrzebane

Przebudowa ulicy Sokratesa trwa od lata ubiegłego w roku. W długi weekend majowy drogowcy układali na jezdni ostatnią warstwę ścieralną asfaltu na odcinku od Kasprowicza do Wólczyńskiej (jezdnia północno-zachodnia). W trakcie prac przygotowali też docelowe oznakowania poziome.

W środę około godziny 4 ulica została otwarta dla kierowców. Jest już przejezdna w obu kierunkach. - Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie jezdni w każdym kierunku. Są przejścia dla pieszych z wysepkami, ale nie ma przed nimi progów zwalniających. W kilku punktach wzdłuż jezdni powstały miejsca parkingowe - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Nowością są też dwa ronda na skrzyżowaniach z ulicami Kaliszówka i Petöfiego.

Posadzą nowe drzewa i krzewy

Drogowcy analizują obecnie sześć ofert złożonych w przetargu na to zadanie. Opiewały one na kwoty zawierające się w przedziale od 765 tysięcy do 1,6 miliona złotych. "Rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Wybrany wykonawca będzie miał 60 dni od momentu podpisania umowy na wywiązanie się z powierzonego zadania" - zapowiada ZDM.