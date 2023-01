Jest tymczasowe rondo, ma być stałe. "Wprowadzenie ruchu okrężnego się sprawdziło"

"Ulica Chodecka, wraz z otwarciem nowych stacji II linii metra, ma być dopełnieniem metamorfozy, którą przechodzi ul. Kondratowicza. Remont na odcinku między ulicami Wyszogrodzką a Kondratowicza, rozpoczęliśmy w pierwszej połowie czerwca. Do dyspozycji mieszkańców jest zupełnie nowa nawierzchnia jezdni, wyremontowane chodniki oraz droga dla rowerów. W ramach prac powstały też dodatkowe miejsca parkingowe. Po zakończeniu prac na odcinku od Wyszogrodzkiej do Kondratowicza, przechodzimy do jej kolejnego – od ul. Balkonowej do Matki Teresy z Kalkuty" - informują w komunikacie drogowcy.