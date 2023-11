Łatwiejszy wjazd na rozbudowujące się osiedle. Drogowcy pokazują efekty prac

Drogowcy chwalą się efektami budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei Sikorskiego z ulicą Pory na przedłużeniu ulicy Leśnej Jeżyny. "Inwestycja powstała we współpracy z deweloperami i znacząco ułatwi dojazd na osiedle Pod Skocznią" - zapewniają.

Zarząd Dróg Miejskich przyznaje, że wjazd na rozbudowujące się osiedle Pod Skocznią nie należał do najłatwiejszych. Z alei Sikorskiego na odcinku od Wilanowskiej do ulicy Jana III Sobieskiego nie było ani jednej możliwości skrętu w lewo. Ci, którzy poruszali się od południa i chcieli dostać się na ulicę Pory, musieli wykonać wiele dodatkowych manewrów – dojechać na skrzyżowanie z Jana III Sobieskiego i pokonać jej fragment, po czym dwa razy skręcić w prawo (w ulicę Idzikowskiego i aleję Witosa) i jeszcze raz przejechać tę samą "krzyżówkę".

"W efekcie byli skazani na znaczne nadkładanie drogi i oczekiwanie na światłach, co w sumie wydłużało drogę nawet o kilkanaście minut. Utrudniony był również wyjazd z nowych osiedli w stronę centrum. Mieszkańcy musieli jechać do alei Wilanowskiej, a następnie w stronę Ksawerowa" - opisują drogowcy w komunikacie.

Nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

Sytuację odmieniła przebudowa skrzyżowania alei Sikorskiego z ulicą Pory na przedłużeniu Leśnej Jeżyny. "Do tej pory był to de facto wlot do dwujezdniowej arterii, w który i z którego można było skręcać tylko w prawo. W tym miejscu powstało pełne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, które umożliwi również skręt w lewo" - wskazuje ZDM.