Wjechał w przystanek i uciekł. Policjanci ustalają, kto kierował

czytaj dalej

Jak podaje policja, 42-letni mężczyzna został oszukany przez 32-latkę oraz jej 45-letniego partnera. Kobieta umówiła się z pokrzywdzonym przez portal internetowy. Przyjechała do jego mieszkania z obietnicą - jak to ujmuje rzecznik mokotowskiej komendy - "intymnej sytuacji". - Prawdopodobnie dosypała mu do napoju środek, który skutecznie go uśpił. Następnie wspólnie z partnerem splądrowali jego mieszkanie. Zabrali kosztowności auto i wyszli - opisuje policjant.