Jest porozumienie w sprawie tunelu przy Dworcu Wschodnim. Ratusz: nie ulega wątpliwości, że tunel powstanie

Stołeczny ratusz rok temu zapewniał, że nie zrezygnuje z budowy tunelu pod Dworcem Wschodnim podczas remontu linii średnicowej, jednak kilka miesięcy temu okazało się, że na ważną inwestycję może zabraknąć pieniędzy. Jak we wrześniu mówiła nam rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk, na ten cel jest potrzebne od 40 do nawet 100 milionów złotych. Urzędnicy chcieli, aby inwestycję sfinansowała Unia Europejska. To wymagało jednak zgody kolejarzy. Na to nałożyły się spodziewane mniejsze wpływy do budżetu miasta po wprowadzeniu Polskiego Ładu.