Strażacy ponownie sprawdzą wentylację w tunelu. GDDKiA: wprowadzono modyfikacje w sterowaniu

- Przed oddaniem do ruchu ponad 4,5-kilometrowego odcinka S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów wraz z tunelem długości ponad 2,3 kilometra, muszą się zakończyć pozytywnym wynikiem testy i procedury odbiorowe - zaznaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka warszawskiego GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Procedury odbiorowe tunelu POW

Wskazała, że takie są wymogi ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego oraz tzw. dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej. - Obiekt musi przejść wszystkie niezbędne kontrole, by zapewnić pełne bezpieczeństwo kierowców - podkreśliła. I dodała: - Za sprawą wprowadzonych modyfikacji w sterowaniu wentylacją, strażacy jeszcze w tym tygodniu przystąpią do kontroli w tunelu w ciągu S2. Oczekujemy na opinię sanepidu, który również uczestniczy w procedurze odbiorowej - podała.

Poinformowała, że kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie. - To złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie - wytłumaczyła.

- Ostatnim etapem procesu odbiorowego jest kontrola wojewody mazowieckiego. Po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeństwa wyda zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja da nam zielone światło na dopuszczenie do ruchu S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem - przekazała. I dodała, że według założeń stanie się to jesienią tego roku. GDDKiA konsekwentnie unika podania konkretnego terminu.

Strażacy odmówili odbioru inwestycji

Przypomnijmy: podczas ostatniej próby zadymienia nie zadziała prawidłowo wentylacja. Strażacy wywołali w tunelu kontrolowany pożar, by sprawdzić systemy bezpieczeństwa. Nie można było w stu procentach stwierdzić, że działają prawidłowo, dlatego odmówili odbioru inwestycji.

Od 22 grudnia 2020 roku kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.