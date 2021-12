Drogowcy podali, ile aut przejechało tunelem POW

- Obserwujemy ruch na nowym odcinku S2. Potrzeba czasu, by się ustabilizował. Jak widzimy trasa cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie przejazd tunelem, co ma bardzo duży wpływ na poziom ruchu - podkreśliła rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Poinformowała przy tym, że od otwarcia ursynowskiego odcinka POW do wtorku, do godziny 13.40 najdłuższym w Polsce tunelem przejechało 66 941 pojazdów, z czego 31 203 w kierunku Poznania, a 35 738 w kierunku Terespola.

Jakie natężenie ruchu na innych trasach Warszawy?

Wyniki ostatnich badań drogowcy publikowali we wrześniu 2021. Wynikało z nich, że niezmiennie od lat najchętniej wybieraną przez kierowców przeprawą w Warszawie był most Grota-Roweckiego. W 2021 roku dziennie przejeżdżało nim 194 365 (wiosna) i 205 354 pojazdów (lato). Drugą najczęściej wykorzystywaną do transportu przeprawą był most Łazienkowski. Dobowy ruch ukształtował się tu na poziomie 115 944 (wiosna) i 121 739 (lato) pojazdów.

Na kolejnych miejscach znalazły się: most Siekierkowski (95 724 pojazdy wiosną i 80 897 latem), most Skłodowskiej-Curie (odpowiednio 61 899 i 69 519 pojazdów) most Poniatowskiego (50 677 i 56 931 w 2021 r.), most Gdański (38 188 i 43 867 w 2021 r.), most Śląsko-Dąbrowski (26 921 i 24 770 w 2021 r.) i most Świętokrzyski (21 786 i 22 118 w 2021 r.).