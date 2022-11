Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy przejechało ponad 20 milionów kierowców

W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Przestrzegania przepisów pilnują kamery odcinkowego pomiaru prędkości . Z danych gromadzonych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wynika, że od momentu uruchomienia systemu zarejestrowanych zostało ponad 43 tysiące przypadków przekroczenia przez kierujących dozwolonej prędkości.

"Ponad 99 procent kierowców przestrzega ograniczenia, a jeśli już przekraczają prędkość, to w najniższym progu, czyli między 11 a 20 kilometrów na godzinę więcej niż pozwalają przepisy. To 67 procent wszystkich zarejestrowanych naruszeń" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Ćwiczyli reagowanie na wypadki i pożary w tunelu

Tuż po otwarciu tunelu POW drogowcy przestrzegali, j ak bezpiecznie korzystać z nowego odcinka drogi . Powodem była seria dziwnych i ryzykownych zachowań kierowców . Kamery monitoringu zarejestrowały między innymi zatrzymywanie się na sesję zdjęciową, rozmowy, oddawanie potrzeb fizjologicznych, a nawet stawanie na głowie na pasie jezdni. Teraz ponownie przypominają o podstawowych zasadach ruchu drogowego - wjeżdżając do tunelu należy przestrzegać ograniczeń prędkości, trzymać odpowiedni dystans do poprzedzającego auta, unikać zmian pasa ruchu oraz nie zatrzymywać się i nie rozpraszać uwagi.

Poza kilkoma incydentami w pierwszych dniach funkcjonowania nowego odcinka ekspresówki, dotychczas nie doszło tam do żadnego poważnego wypadku. Drogowcy i służby muszą być jednak w stałej gotowości do przeprowadzenia akcji ratunkowej w tunelu. Jest on naszpikowany urządzeniami, które mają pomagać wykrywać niebezpieczne zdarzenia i szybko zawiadamiać o sytuacjach alarmowych. Zainstalowano tam między innymi systemami zasilania, wentylacji, czujniki i punkty alarmowe.