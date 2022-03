Radzymińska: trzy rozbite auta blokowały przejazd. Jedna osoba ranna

czytaj dalej

Obywatelka Ukrainy, uciekająca do Polski przed rosyjskim atakiem, zasłabła podczas podróży do hostelu na Bielanach. Pierwszej pomocy udzielił dzielnicowy, następnie przewieziono ją do szpitala. Funkcjonariusz dowiedział się, że kobieta straciła na wojnie bliską osobę.