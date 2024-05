czytaj dalej

Policjanci z Targówka zatrzymali dwie osoby, które chciały sprzedać w miejscowym kantorze fałszywe dolary. To 48-latek i jego 59-letnia partnerka. Prokuratura przedstawiła im zarzuty usiłowania wprowadzenia do obiegu fałszywych dolarów amerykańskich, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.