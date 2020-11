"Ominął policyjną blokadę, uszkodził dwa radiowozy". Pościg zakończył się na Trasie Siekierkowskiej

Policjant oddał strzały w kierunku samochodu

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie na jednej ze stacji paliw w powiecie mińskim. Chcieli dokonać kontroli, ale kierowca się nie zatrzymał. Ścigali go do mostu Siekierkowskiego w Warszawie, gdzie z uwagi na duży ruch pojazdów uciekający zatrzymał się. Wówczas jeden z policjantów podbiegł do jego samochodu, kierowca mimo tego ruszył. Wtedy funkcjonariusz oddał strzały w kierunku citroena i kierowca ostatecznie się zatrzymał. Nikt nie został ranny. 39-latka zatrzymano, wyjaśniane będzie, dlaczego nie chciał zatrzymać się do kontroli. Był trzeźwy - przekazał nam policjant.