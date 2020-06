Dosłownie zmiótł z drogi dostawcze auto. Najpierw mandat, teraz akt oskarżenia

Najpierw: kolizja

Policjanci na początku przekonywali, że całe zajście, to kolizja, bo nikomu nic się nie stało. Pytaliśmy wtedy, czy znane są choćby wstępne przyczyny zdarzenia i czy wiadomo, dlaczego kierowca ciągnika siodłowego jechał tak, jakby nie widział, że na drodze stoi inny pojazd. - Ten kierowca nie tłumaczył nam się. Nie mieliśmy podstaw do tego, by traktować to jako zasłabnięcie tego kierowcy. Z tego co ustalili policjanci, prawdopodobnie było to niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – mówił wówczas Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.