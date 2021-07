Strażacy pojechali usunąć plamę oleju. W ich wóz uderzył samochód dostawczy

Strażacy pojechali do zdarzenia na zjeździe z trasy S8 w ulicę Modlińską. - Bus uderzył w stojący wóz strażacki. Była to jednak niewielka kolizja i samochód tylko delikatnie zarysował część karoserii wozu - informuje straż pożarna.

Jak podaje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter do zdarzenia doszło na zjeździe z trasy S8 z Marek na Modlińską. - Ślimak był zablokowany z powodu plamy oleju na jezdni. Na miejsce wezwano strażaków do jej usunięcia i wtedy doszło do kolizji - samochód dostawczy uderzył w wóz - relacjonuje Szmelter.