Tego na S8 jeszcze nie było: kolizja z pojazdem opancerzonym

Trasa S8 wciąż potrafi zaskoczyć. W piątek doszło na niej do drobnej kolizji. Renault zderzyło się tam z... pojazdem opancerzonym.

Do kolizji doszło po godzinie 11, między ulicą Mickiewicza a Wisłostradą. - Doszło do zderzenia pojazdu opancerzonego z samochodem marki Renault. Pierwszy z pojazdów ma lekkie zadrapania na lewym boku. Renault nie nadaje się do dalszej jazdy - relacjonował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.