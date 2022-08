Jest pozwolenie na otwarcie nowego odcinka S7. Kierowcy mogą pojechać nim jeszcze we wtorek

Drogowcy dostali pozwolenie na oddanie do użytku nowego odcinka trasy S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola. Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia nowej organizacji ruchu. Niewykluczone, że kierowcy pojadą nowym fragmentem ekspresówki już we wtorek po południu.

"W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych planowane jest uruchomienie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola" - poinformował na Facebooku Mirosław Wilusz, zastępca wójta gminy Lesznowola.

Informację o planowanym otwarciu trasy potwierdza też w rozmowie z tvnwarszawa.pl Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Wykonawca działa jeszcze na miejscu. Trwają przygotowania do dopuszczenia trasy do ruchu - mówi. Zastrzega jednocześnie, że nie ma jeszcze wyznaczonej godziny otwarcia trasy.

Dodaje też, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie nowego odcinka S7. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu były jeszcze prowadzone ostatnie odbiory i kontrole.

Trasa S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola tuż przed otwarciem | Karol Kobos / tvnwarszawa.pl

Trasa S7 Warszawa - Grójec

Nowa trasa ekspresowa rozpoczyna się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i kończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Ma dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Dostęp do nowej drogi zapewnią węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstają obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja podzielona była na trzy zadania. "A" to odcinek właśnie od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km, "B" - od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km i "C" - od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

Na otwarcie czeka wciąż środkowy odcinek trasy od Lesznowoli do Tarczyna Zgodnie z obowiązującym kontraktem powinien być dostępny dla kierowców jesienią, z kolei cała inwestycja – w pierwszym kwartale 2024 roku.

Trasa S7 Warszawa - Grójec TVN24

Autor:kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl