Trasa Łazienkowska w remoncie. "Część konstrukcji jest już wyburzona"

Równolegle do prac rozbiórkowych będzie trwała budowa ścian oporowych nasypów i fundamentów podpór nowego wiaduktu północnego. Rozbiórka wiaduktu południowego ruszy po skierowaniu ruchu na nowo wybudowany wiadukt północny. "Przejazd Trasą Łazienkowską ma być zachowany przez cały czas trwania inwestycji" - zaznacza ratusz.

Konstrukcje z lat 70. zostaną rozebrane

Stare wiadukty zostały wybudowane wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i oddane do użytku w 1974 roku. Żelbetowe konstrukcje mają po 400 metrów długości. Korzysta z nich ponad 110 tysięcy pojazdów dziennie.

W 2015 roku specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw. W maju 2020 roku do czasu przebudowy wprowadzono na nich ograniczenia tonażowe (do 5 ton dla pojazdów poruszających się lewymi, wewnętrznymi pasami) i prędkości (do 40 km/h).