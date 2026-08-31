Ulice Tramwaje wróciły na Most Poniatowskiego. Ale to nie koniec remontów Oprac. Dariusz Gałązka |

Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Urzędnicy ze stołecznego ratusza informują, że najbardziej uciążliwe remonty w mieście zostały zakończone, ale nie oznacza to jednak końca wszystkich robót.

Plany drogowców na najbliższe tygodnie

Ciepłownicy, którzy pracują na ul. Leszno zapowiadają, że otworzą jezdnię w sobotę, 5 września. Do połowy września drogowcy planują otworzyć przejazd wyremontowaną Środkową.

Zapowiadają, że w kolejnych tygodniach drogowcy będą kończyli modernizacje m.in.: na Koszykowej, od Lindleya do Alei Niepodległości; w Alei Sztandarów, od Czwartaków do Alei Chruściela "Montera"; na Szaserów, od Chłopickiego do Makowskiej oraz na Rondzie Wiatraczna.

"W planach na wrzesień są też kolejne frezowania ulic. Drogowcy wrócą jeszcze na Wisłostradę: zaplanowali asfaltowanie jezdni w kierunku Gdańska - od tunelu do Grodzkiej i od Trasy Armii Krajowej do Pergaminów. Nową nawierzchnię ułożą też na ulicy Kościuszki - od Dzieci Warszawy do Spisaka, Madalińskiego - od Alei Niepodległości do Puławskiej oraz w Alei Stanów Zjednoczonych – od Ronda Wiatraczna do Grenadierów" - wyliczają urzędnicy.

W drugiej połowie września zakończą się prace ciepłowników na Powsińskiej. Z kolei wodociągowcy będą kontynuowali roboty na Przyczółkowej. Plac budowy będzie przesuwał się od Ptysiowej w stronę Waflowej. Roboty mogą tu jeszcze potrwać do października.

Kończy się także remont balustrad i gzymsów Mostu Gdańskiego przy jezdni w stronę Śródmieścia. Do późnej jesieni potrwają jeszcze prace na ciągu pieszo-rowerowym Mostu Siekierkowskiego, przy jezdni w stronę Mokotowa. Prace na obu przeprawach będą kontynuowane w przyszłym roku.

Tramwajarze będą pracować aż do listopada

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w sobotę, tramwajarze na początku września przebudują rozjazdy na Kawęczyńskiej. Od poniedziałku przez trzy tygodnie tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli przy praskiej bazylice. W trzecim tygodniu września skończy się także remont torów w Alei Niepodległości.

Zgodnie z harmonogramem nieco dłużej, bo do listopada, potrwają roboty torowe na Puławskiej, od Metra Wilanowska do pętli Wyścigi, ale już w niedzielę, 6 września, zakończą się prace na przejeździe przez tory przy Alei Wilanowskiej.

Tramwaje wróciły na Grójecką i Most Poniatowskiego

W komunikacie stołeczny ratusz podsumował też zakończone już remonty. Nowy asfalt jest między innymi na Egejskiej, Połczyńskiej (między Lazurową a Gierdziejewskiego) czy w Alejach Jerozolimskich (od Placu Zawiszy do Grzymały "Sokołowskiego"). W miniony weekend zakończyły się remonty na Krajewskiego i Zajączka, asfaltowanie przy Feminie, a także układanie nowej nawierzchni na bielańskim odcinku Wisłostrady.

Tramwaj na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Z kolei tramwaje wróciły na Grójecką, od Placu Zawiszy do Placu Narutowicza; Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego, od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona (jednak wciąż bez zatrzymania na przystanku Most Poniatowskiego). Składy jeżdżą też przez Światowida, od Nowodworów do pętli Winnica oraz przez skrzyżowanie przy Feminie - we wszystkich kierunkach. W Alei "Solidarności" będą zamknięte jeszcze pasy jezdni tuż przy torowisku.

Wyremontowane skrzyżowanie przy Feminie Źródło zdjęcia: UM Warszawa