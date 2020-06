Zielona fala dla tramwajów. Przyspieszą na skrzyżowaniach

Jak chwalą się Tramwaje Warszawskie, zielona fala pojawi się na dziewięciu ciągach ulic, 35 skrzyżowaniach i czterech węzłach. To algorytmy sterujące sygnalizacją świetlną dla tramwajów. "Przez każde skrzyżowanie z zieloną falą tramwaj przejedzie szybciej o 60 sekund (o tyle mniej będzie oczekiwał na zielone). A im więcej takich skrzyżowań, tym większa suma zaoszczędzonego czasu" - wskazują Tramwaje Warszawskie. I pokazują to w filmie na przykładzie ronda "Radosława", gdzie oszczędność to nawet kilka minut.