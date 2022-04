Na Chomiczówce wykoleił się tramwaj. Poważne utrudnienia

Do zdarzenia doszło po godzinie 8. - Wykoleił się tramwaj linii 35 skręcający z Broniewskiego w Reymonta. Z torów wypadł przedni wózek. Tramwaj utknął na jezdni w taki sposób, że blokuje niemal dwa i pół pasa na Reymonta. Kierowcy próbują omijać go bokiem. Ruch tramwajowy jest zablokowany - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Nad usunięciem skutków wykolejenia pracują służby techniczne Tramwajów Warszawskich. - Chwilę trwało przygotowanie tramwaju do poniesienia go przy użyciu dźwigu. Technikom udało się już wykonać to zadanie i skład stoi na torach. Ruch pozostaje jednak wstrzymany. Ekipy przygotowują się do opuszczenia skrzyżowania, jednak przywracanie ruchu jeszcze potrwa - opisuje chwilę po godzinie 9 nasz reporter.