Skręcał w lewo, nie zauważył tramwaju

Do zderzenia doszło we wtorek po godzinie 20 w alei "Solidarności" przy Muzeum Niepodległości, wokół którego wytyczone są pasy do zawracania. - Kierowca osobowego volkswagena zderzył się z tramwajem linii 4. Samochód prawdopodobnie skręcał w lewo, gdy został uderzony w lewy bok przez tramwaj. Auto zostało mocno wgniecione - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.