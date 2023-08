- Tak jak obiecywaliśmy, już 4 września na Puławskiej pojedzie tramwaj, a nawet trzy linie tramwajowe. Przywracamy ruch na tym odcinku, żeby uczniowie mogli dojechać do szkoły - powiedział obecny podczas testów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że częściowo przywrócony zostanie także ruch samochodowy. - W stronę centrum na dwóch pasach, w drugą stronę na jednym pasie, bo jeszcze będą tu trwały roboty budowlane - wyjaśnił. I dodał: - I co najważniejsze, z tego miejsca w przyszłym roku będziemy mogli pojechać do Wilanowa.

Zielone torowisko

Zaznaczył, że cała ta linia na odcinku Puławskiej będzie zielona. - W kontekście walki z ociepleniem klimatycznym, w kontekście tych temperatur, które w tej chwili notujemy, to bardzo ważne, że zmieniamy sposób zazieleniania części linii tramwajowych, które budujemy - dodał.

Tramwaj do Wilanowa

Tramwaj skróci czas przejazdu mieszkańców Wilanowa i sąsiadującej części Dolnego Mokotowa do centrum. Przejazd z Miasteczka Wilanów do stacji metra Centrum ma wynieść 25 minut. Budowana trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ulicy Gagarina i wzdłuż ulicy św. Bonifacego. Tory zostaną obsadzone zielonym rozchodnikiem.